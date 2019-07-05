В секторе Газа 30 палестинцев пострадали в стычках с израильской армией

ГАЗА, 5 июл - РИА Новости. Тридцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"Тридцать палестинцев пострадали в 65-ю пятницу ("Великого марша возвращения" - ред.) в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа, двое в тяжелом состоянии", - сообщил аль-Кидра.

Выступления палестинцев продолжают более чем годовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.