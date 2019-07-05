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РИА Новости

В секторе Газа 30 палестинцев пострадали в стычках с израильской армией

Вчера, 20:20
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ГАЗА, 5 июл - РИА Новости. Тридцать палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"Тридцать палестинцев пострадали в 65-ю пятницу ("Великого марша возвращения" - ред.) в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа, двое в тяжелом состоянии", - сообщил аль-Кидра.
Выступления палестинцев продолжают более чем годовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.
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ПалестинаИзраильВ мире
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