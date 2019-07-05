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РИА Новости

В Минобрнауки прокомментировали информацию об увольнениях в Строгановке

Вчера, 20:18
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В министерстве науки и высшего образования прокомментировали информацию об увольнении педагогов Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, отметив, что несколько преподавателей уволились по собственному желанию.
Ранее в СМИ появилась информация, что преподавателей увольняют за классические методы обучения.
"Согласно информации, которую министерство науки и высшего образования получило от руководства академии, в июле 2018 года прошла аттестация научно-педагогических работников. Аттестационной комиссией были сделаны соответствующие рекомендации. В мае 2019 года по собственному желанию уволилось четыре человека с кафедры художественного стекла. Тем не менее, кафедра продолжила работать в штатном режиме", - сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Кроме того, там рассказали об отчисленном студенте, отметив, что академия предоставила документы, подтверждающие, что студентом не был выполнен учебный план – он не предоставил в установленные сроки отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики.
"На заседании кафедры рассматривался вопрос о допуске студента к защите выпускной квалификационной работы. Студентом не были представлены необходимые документы, а в соответствии с положением о выпускной квалификационной работе студент не может быть допущен к защите, о чем он был проинформирован", - добавили в пресс-службе.
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МинобрнаукиМосковская художественно-промышленная академия имени С. Г. СтрогановаМоскваОбщество
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