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РИА Новости

В Белграде обвинили Косово в создании гетто для сербов

Вчера, 20:09
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БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово решением о запрете на въезд официальным лицам из Сербии отрезают сербов от их государства и создают для них гетто, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич.
Советник косовского "министра иностранных дел" Йетлир Зиберай сообщил в соцсетях в четверг, что власти самопровозглашенной республики не позволят въехать ни одному официальному лицу из Белграда, и "все запросы будут отклонены". Его заявление резко осудили в Белграде.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
Вчера, 14:40
В Сербии прокомментировали сообщения о запрете на въезд чиновникам в Косово
В пятницу сначала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, а затем и кабинет косовского "премьера" Рамуша Харадиная сообщили, что запрета на въезд не существует. Однако "советник главы МИД" Зиберай повторил СМИ в Приштине, что сербские официальные лица не смогут попасть на территорию края. На практике, согласно имеющимся соглашениям, заявки на въезд делегаций из центральной Сербии в Косово каждый раз рассматривались Приштиной отдельно.
"Необходима энергичная реакция международного сообщества, чтобы остановить это сумасшествие. Неужели все Балканы должны запылать, чтобы кто-то отреагировал", - цитирует Джурича канцелярия по КиМ.
"Сейчас Приштина на глазах всей международной общественности заявляет, что не собирается выполнять соглашения о свободе передвижения, официальных визитах и бьет по основам свободы передвижения. Они из нашего южного края создают гетто под открытым небом, хотят изолировать косовских сербов от государства Сербии", - подчеркнул Джурич.
Сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
2 июля, 20:34
Россия ждет объективного расследования избиения дипломата в Косово
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Марко ДжуричСербияКосовоВ мире
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