СК начал проверку из-за опрокидывания катера в Черном море

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что прогулочный катер перевернулся в Черном море вблизи поселка Джубга Краснодарского края. По предварительным данным ведомства, на борту судна находились 43 человека, 37 из них доставили на берег. В МЧС также сообщили, что, по словам очевидцев, шесть человек доставили на берег проходящие суда. Информация о местонахождении этих людей уточняется.