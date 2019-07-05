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РИА Новости

СК начал проверку из-за опрокидывания катера в Черном море

Вчера, 20:01
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту опрокидывания прогулочного катера в акватории Черного моря вблизи поселка Джубга Краснодарского края, сообщает помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК РФ Анна Терземан.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что прогулочный катер перевернулся в Черном море вблизи поселка Джубга Краснодарского края. По предварительным данным ведомства, на борту судна находились 43 человека, 37 из них доставили на берег. В МЧС также сообщили, что, по словам очевидцев, шесть человек доставили на берег проходящие суда. Информация о местонахождении этих людей уточняется.
"Проводится доследственная проверка по факту опрокидывания прогулочного катера в акватории Черного моря", - сказала Терземан.
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