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РИА Новости

В ГД внесли проект по созданию организаций, проверяющих электронные подписи

Вчера, 20:00
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Проект по созданию в РФ организаций, уполномоченных осуществлять деятельность по проверке электронных подписей в электронных документах, - института доверенных третьих сторон - внесен в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
"Законопроектом предлагается создание нового института доверенных третьих сторон - организаций, уполномоченных осуществлять деятельность по проверке электронных подписей в электронных документах в фиксированный момент времени, а также осуществлять документальное подтверждение результатов такой проверки", - говорится в пояснительной записке.
Согласно тексту проекта, предполагается создание порядка 20 таких организаций, которые будут получать соответствующую аккредитацию в Минкомсвязи РФ.
Инициатива также предлагает наделить удостоверяющие центры полномочиями по хранению ключа электронной подписи, который содержится в квалифицированном сертификате, с обеспечением его защиты от компрометации и (или) несанкционированного использования.
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Также проект устанавливает требования к порядку аккредитации удостоверяющего центра и его деятельности.
"Кроме того, законопроектом вводится понятие и устанавливается механизм использования метки доверенного времени - достоверной информации в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа электронной подписью, также предлагается внедрение и использование машиночитаемых доверенностей в целях подтверждения полномочий в цифровой среде", - отмечается в документе.
Авторы подчеркивают, что данные изменения приведут к повышению качества работы удостоверяющих центров и сокращению мошеннических действий с использованием электронных подписей.
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