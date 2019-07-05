В ГД внесли проект по созданию организаций, проверяющих электронные подписи

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Проект по созданию в РФ организаций, уполномоченных осуществлять деятельность по проверке электронных подписей в электронных документах, - института доверенных третьих сторон - внесен в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается создание нового института доверенных третьих сторон - организаций, уполномоченных осуществлять деятельность по проверке электронных подписей в электронных документах в фиксированный момент времени, а также осуществлять документальное подтверждение результатов такой проверки", - говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту проекта, предполагается создание порядка 20 таких организаций, которые будут получать соответствующую аккредитацию в Минкомсвязи РФ.

Инициатива также предлагает наделить удостоверяющие центры полномочиями по хранению ключа электронной подписи, который содержится в квалифицированном сертификате, с обеспечением его защиты от компрометации и (или) несанкционированного использования.

Также проект устанавливает требования к порядку аккредитации удостоверяющего центра и его деятельности.

"Кроме того, законопроектом вводится понятие и устанавливается механизм использования метки доверенного времени - достоверной информации в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа электронной подписью, также предлагается внедрение и использование машиночитаемых доверенностей в целях подтверждения полномочий в цифровой среде", - отмечается в документе.