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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Посол Венесуэлы прокомментировал предстоящий визит Рябкова в страну

Вчера, 19:53
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Визит замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в Венесуэлу 20-22 июля поспособствует сближению двух государств, заявил РИА Новости посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
"Это еще больше поможет сближению наших правительств и министерств иностранных дел", - заявил Фариа. По словам посла, будущий визит Рябкова будет способствовать созданию "более эффективных механизмов двусторонней связи".
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"Мы очень рады, что замглавы МИД Рябков нашел время в своей напряженной повестке дня, чтобы посетить нашу страну", - отметил Фариа.
Ранее Рябков сообщил, что 20-22 июля посетит Венесуэлу, где примет участие в министерском заседании бюро Движения неприсоединения и проведет двусторонние встречи.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеКарлос Рафаэль Фариа ТортосаМИД РФСергей РябковВенесуэлаРоссияВ мире
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