Посол Венесуэлы прокомментировал предстоящий визит Рябкова в страну

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Визит замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в Венесуэлу 20-22 июля поспособствует сближению двух государств, заявил РИА Новости посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
"Это еще больше поможет сближению наших правительств и министерств иностранных дел", - заявил Фариа. По словам посла, будущий визит Рябкова будет способствовать созданию "более эффективных механизмов двусторонней связи".
"Мы очень рады, что замглавы МИД Рябков нашел время в своей напряженной повестке дня, чтобы посетить нашу страну", - отметил Фариа.
Ранее Рябков сообщил, что 20-22 июля посетит Венесуэлу, где примет участие в министерском заседании бюро Движения неприсоединения и проведет двусторонние встречи.