В Ульяновской области назвали предварительную причину массовой гибели пчел

В природе существуют различные породы пчел, в том числе и отечественные: среднерусские и карпатские

САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Порядка 2,3 тысячи пчелосемей погибли в Ульяновской области в июне, по предварительной оценке, в основном в результате отравления пестицидами после обработки сельхозугодий, сообщил зампред правительства области - министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаил Семенкин.

"В июне 2019 года в нескольких районах Ульяновской области, а именно в Павловском, Сурском, Цильнинском, Мелекесском и Николаевском, зафиксирована массовая гибель пчел, всего порядка 2,3 тысячи пчелосемей. В пострадавших муниципалитетах незамедлительно были созданы комиссии, которые провели обследования пасек, произвели отбор проб погибших пчел и направили их на экспертизу в Казань", - написал Семенкин в Instagram.

"Результаты исследования будут известны не раньше, чем через четыре-шесть месяцев. Если же говорить о предварительной оценке, то основной причиной массовой гибели пчёл в регионе стало отравление пестицидами", - отметил зампред правительства.

По его словам, во избежание повторных случаев массовой гибели пчел региональный Минсельхоз практически полностью подготовил реестр пчеловодов с указанием фамилий, телефонов и адресов пасечников, а также сформировал график обработки полей от вредителей. Семенкин убежден, что между пчеловодами и аграриями необходимо наладить максимальное взаимодействие.

"Подчеркну еще раз, что первоочередная задача, которая стоит перед всеми, состоит в систематизации работы пчеловодов, регистрации их пасек и создании их паспортов, а также в налаживании сотрудничества с сельхозтоваропроизводителями", - заявил он, добавив, что в ближайшее время в каждом районе будут созданы объединения пчеловодов для выстраивания работы с органами власти и совместного решения насущных вопросов и возникающих проблем.