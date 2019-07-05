Мадуро объявил о новых военных учениях в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников

МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу о новых военных учениях в стране 24 июля.

"Учения пройдут 24 июля в честь нашего Освободителя Симона Боливара и годовщины создания нашего боливарианского флота, для защиты Карибского моря, венесуэльских берегов и границ", - заявил Мадуро в ходе военного парада в честь 208-й годовщины независимости Венесуэлы.

По его словам, это будут гражданско-военные учения для проверки планов по национальной обороне, по защите морей, рек и границ.

Последний раз крупные военные учения проводились в Венесуэле в середине февраля на фоне попытки оппозиции совершить государственный переворот. Тогда Мадуро заявил о полном успехе крупнейших военных учений Angostura.