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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро объявил о новых военных учениях в Венесуэле

Вчера, 19:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
© РИА Новости / Стрингер
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МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу о новых военных учениях в стране 24 июля.
"Учения пройдут 24 июля в честь нашего Освободителя Симона Боливара и годовщины создания нашего боливарианского флота, для защиты Карибского моря, венесуэльских берегов и границ", - заявил Мадуро в ходе военного парада в честь 208-й годовщины независимости Венесуэлы.
По его словам, это будут гражданско-военные учения для проверки планов по национальной обороне, по защите морей, рек и границ.
Последний раз крупные военные учения проводились в Венесуэле в середине февраля на фоне попытки оппозиции совершить государственный переворот. Тогда Мадуро заявил о полном успехе крупнейших военных учений Angostura.
Учения проходили с 10 по 15 февраля. Как отмечал Мадуро, они стали самыми крупными и масштабными из всех, что проводила страна за свою 200-летнюю историю.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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