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РИА Новости

В МИД России прокомментировали задержание танкера в Гибралтаре

Вчера, 19:43
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лондон, Вашингтон и другие игроки стремятся обострить ситуацию вокруг Ирана вместо поисков путей деэскалации, эти шаги противоречат заявлениям ЕС о намерении добиваться сохранения соглашений с Тегераном в ядерной сфере, заявил в пятницу МИД РФ в связи с задержанием танкера в Гибралтарском проливе.
В четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Британскому послу Роберту Макэру тогда был выражен протест.
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"Ссылки Гибралтарских властей на то, что находящийся на судне груз предполагалось доставить на один из сирийских нефтеперерабатывающих заводов, находящийся под санкциями Евросоюза, лишь усугубляют ситуацию. Возникают вопросы: означает ли данное обстоятельство, что Евросоюз по примеру США теперь переходит к экстерриториальному применению своих санкционных мер в отношении третьих стран, хотя это, как представляется, не должно вытекать даже из весьма неоднозначных соответствующих решений Совета ЕС. Возможно, власти Гибралтара узнают что-либо конкретное на этот счет, коль скоро их обращение, как было сообщено, направлено в Еврокомиссию и Евросовет", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Данный шаг, как подчеркнули в дипведомстве, противоречит заявленному настрою ведущих стран Евросоюза, включая Великобританию, добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере.
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"Иранские представители неоднократно на различных уровнях в последние дни подчеркивали, что их страна не получила экономической отдачи от ядерной сделки во многом вследствие того, что ее европейские участники так и не смогли найти эффективные формы работы в этой сфере в условиях, когда США из СВПД вышли и, более того, обложили своими санкциями всех тех, кто готов и дальше действовать в соответствии с международным правом, продолжая законное экономическое сотрудничество с Ираном", - заявили в МИД.
В ведомстве отметили, что в регионе Ближнего Востока, включая Восточное Средиземноморье, "во многом вследствие безответственной политики западных стран накопился целый клубок проблем, требующих совершенно иного подхода".
"Нужен диалог и совместный поиск решений. Вместо этого в Лондоне, Вашингтоне и ряде других столиц только и ищут "зацепки", как сыграть на дальнейшее обострение. Последствия могут быть тяжелыми, и ответственность за это целиком ляжет на тех, кто не отказывается от попыток оказать максимальное нелегитимное давление на Тегеран и Дамаск в нарушение резолюций 2231 и 2254 Совета Безопасности ООН", - подчеркнули в российском МИД.
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