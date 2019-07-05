Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T19:39Z
https://ria.ru/20190705/1556261570.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На берег доставили 37 человек с перевернувшегося в Черном море катера

Вчера, 19:39
1127
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Тридцать семь человек, находившихся на борту перевернувшегося прогулочного катера в акватории Черного моря вблизи поселка Джубга Краснодарского края, доставлены на берег, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Предположительно, на борту катера находились 43 человека. На берег доставлены 37 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, согласно информации очевидцев, проходящие суда доставили на берег шесть человек. Данная информация уточняется. "Организована работа по установлению их местонахождения", - отметил представитель ведомства.
000574
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмЧерное мореКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Два человека погибли при ЧП с прогулочным катером в Черном море
РИА
Новости
В Черном море перевернулся катамаран
СК начал проверку из-за опрокидывания катера в Черном море
Народный депутат Украины Максим Микитась
Депутат Рады избил главу сельского совета в Черниговской области
Лента
новостей
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
В "Нафтогазе" предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
В природе существуют различные породы пчел, в том числе и отечественные: среднерусские и карпатские
В Ульяновской области назвали предварительную причину массовой гибели пчел
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
Кудрин раскритиковал покупку "Татнефтью" сети АЗС у финской компании
Власти Ливии не выдвигали требований после задержания двух россиян
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Фонд защиты национальных ценностей сообщил о задержании сотрудников в Ливии
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России прокомментировали задержание танкера в Гибралтаре
Сотрудник ФСБ России
СМИ сообщили о задержании шести сотрудников ФСБ
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев (справа на первом плане) в Лефортовском суде Москвы
Задержанный по делу о госизмене оказался помощником полпреда президента
Арестованный по подозрению в госизмене помощник Цуканова обучался в Польше
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
00:36ЦИК Украины снял с выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина
Лента новостейМолния