На берег доставили 37 человек с перевернувшегося в Черном море катера

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Тридцать семь человек, находившихся на борту перевернувшегося прогулочного катера в акватории Черного моря вблизи поселка Джубга Краснодарского края, доставлены на берег, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Предположительно, на борту катера находились 43 человека. На берег доставлены 37 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно информации очевидцев, проходящие суда доставили на берег шесть человек. Данная информация уточняется. "Организована работа по установлению их местонахождения", - отметил представитель ведомства.