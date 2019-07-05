Власти Ливии не выдвигали требований после задержания двух россиян

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Ливийские власти не обращались к Фонду защиты национальных ценностей ни с какими требованиям, сообщил РИА Новости глава фонда Александр Малькевич.

Ранее Малькевич сообщил о задержании сотрудников Фонда защиты национальных ценностей в Ливии, среди них – социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, фонд ведет переговоры об их освобождении. По информации фонда, арестованным сотрудникам до сих пор не предъявлено каких-либо обвинений.