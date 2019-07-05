США попросили МАГАТЭ о внеочередной встрече совета управляющих по Ирану

ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Постпредство США при международных организациях в Вене в пятницу запросило МАГАТЭ провести внеочередную встречу для обсуждения ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы.

Ранее о вероятности проведения такой сессии РИА Новости сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Сегодня, в соответствии с 11 правилом процедурных правил совета управляющих МАГАТЭ, представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкот запросила внеочередную встречу совета для обсуждения последнего, вызывающего тревогу доклада по ядерной программе иранского режима", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте американской миссии.

Там также отмечается, что США полностью поддерживают МАГАТЭ и его усилия по верификации в Иране.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против него, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

В годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного Ираном и единогласно одобренного Совбезом ООН, Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением.