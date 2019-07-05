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РИА Новости
Туризм

Израильские пляжи подверглись нашествию опасных медуз

Вчера, 19:24
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© AFP 2019 / Valery HacheМедуза Pelagia noctiluca
Медуза Pelagia noctiluca
© AFP 2019 / Valery Hache
Медуза Pelagia noctiluca. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл - РИА Новости. Израильские ученые предупреждают о росте концентрации медуз на средиземноморском побережье страны и их опасности для отдыхающих.
Сообщения о встрече с этими морскими существами поступают почти со всех пляжей - их публикует специализированный сайт meduzot.co.il. Ученые Национального института морских исследований в городе Хайфе отмечают, что популяция медуз, насчитывающая десятки миллионов особей, движется с юга на север вдоль израильского побережья.
CC BY-SA 4.0 / Hans Hillewaert / Пелагия ночесветка (Pelagia noctiluca)
Пелагия ночесветка (Pelagia noctiluca)
CC BY-SA 4.0 / Hans Hillewaert /
Пелагия ночесветка (Pelagia noctiluca)
На многих израильских пляжах вывешены фиолетовые флажки - нововведение этого года, предупреждающее об опасности. На электростанции в Ашкелоне медузы забили каналы, по которым поступает вода для охлаждения систем. Работникам пришлось собирать медуз в специальные емкости, чтобы продолжать производственный процесс.
Израильские берега атаковали представители двух видов этих беспозвоночных: Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca) и Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica). Встреча с представителями обоих видов может быть опасна для здоровья.
Щупальца медуз при соприкосновении с кожей человека вызывают серьезные ожоги и аллергию. Пострадать от медуз можно даже, не вступая с ними в прямой контакт – они выделяют в воду жалящие стрекательные клетки, которые тоже чреваты ожогами. Особенно опасно попадание их в глаза, что может привести к слепоте.
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Медики предупреждают, что место ожога, полученного при соприкосновении с медузой, необходимо промыть, но желательно не пресной водой. Лучше всего нейтрализовать яд медузы уксусом или лимонным соком. Аптечки спасателей на израильских пляжах оснащены всем необходимым для обработки таких ожогов, кроме того, специальные средства продаются в израильских аптеках.
Огромные косяки медуз течение приносит к израильскому побережью уже не первый год. Специалисты говорят, что до 1896 года самые опасные виды медуз обитали только в Красном море, однако после открытия Суэцкого канала мигрировали в Средиземное, где за последние 100 лет заметно расплодились.
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Составлен список самых опасных медуз в мире
В прошлые годы из-за нашествия особо опасных медуз власти закрывали некоторые пляжи. Рекордная концентрация медуз в прошлом была зарегистрирована в Хайфском заливе – 10 медуз на кубометр воды.
"Тем не менее, не стоит впадать в панику. До сих пор науке неизвестно ни об одном случае смерти от ожогов медуз", - заявил новостному сайту Walla эколог Дор Аделист из Национального института морских исследований. По мнению ученого, в этом году сезон медуз на израильском побережье может продлиться до конца июля.
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