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РИА Новости

Кудрин раскритиковал покупку "Татнефтью" сети АЗС у финской компании

Вчера, 19:23
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин подверг критике сделку по покупке "Татнефтью" у финской Neste розничного топливного бизнеса в России, назвав ее частичным огосударствлением.
"Еще печальная новость. "Татнефть" покупает сеть АЗС у финской компании. Это частичное огосударствление (36% "Татнефти" принадлежит Татарстану). И деньги уйдут из России, отток капитала продолжается", - написал он в "Твиттере".
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Ранее "Татнефть" сообщила, что финская Neste к концу 2019 года завершит сделку по продаже российской компании своего розничного топливного бизнеса в России, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге. Соответствующее соглашение стороны подписали в пятницу.
Приобретение розничного бизнеса Neste на Северо-Западе России, который является одним из наиболее приоритетных регионов для ПАО "Татнефть", станет значительным вкладом в достижение наших стратегических целей, включая реализацию примерно 50% производимого нами топлива на внутреннем рынке, говорил генеральный директор российской компании Наиль Маганов. В отдельном соглашении прописано, что после завершения сделки сеть до пяти лет будет продолжать функционировать под брендом Neste.
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Neste - крупнейший в мире производитель возобновляемого дизельного топлива, очищенного от отходов и остатков. В 2018 году выручка компании составила 14,9 миллиарда евро.
"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально-интегрированных нефтяных компаний в России, которая осуществляет свою основную деятельность в Татарстане. В 2018 году группой "Татнефть" добыто 29,5 миллиона тонн нефти. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".
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Алексей КудринТатнефтьЭкономика
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