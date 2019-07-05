Кудрин раскритиковал покупку "Татнефтью" сети АЗС у финской компании

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин подверг критике сделку по покупке "Татнефтью" у финской Neste розничного топливного бизнеса в России, назвав ее частичным огосударствлением.

"Еще печальная новость. "Татнефть" покупает сеть АЗС у финской компании. Это частичное огосударствление (36% "Татнефти" принадлежит Татарстану). И деньги уйдут из России, отток капитала продолжается", - написал он в "Твиттере".

Ранее "Татнефть" сообщила, что финская Neste к концу 2019 года завершит сделку по продаже российской компании своего розничного топливного бизнеса в России, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге. Соответствующее соглашение стороны подписали в пятницу.

Приобретение розничного бизнеса Neste на Северо-Западе России, который является одним из наиболее приоритетных регионов для ПАО "Татнефть", станет значительным вкладом в достижение наших стратегических целей, включая реализацию примерно 50% производимого нами топлива на внутреннем рынке, говорил генеральный директор российской компании Наиль Маганов. В отдельном соглашении прописано, что после завершения сделки сеть до пяти лет будет продолжать функционировать под брендом Neste.

Neste - крупнейший в мире производитель возобновляемого дизельного топлива, очищенного от отходов и остатков. В 2018 году выручка компании составила 14,9 миллиарда евро.