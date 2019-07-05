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РИА Новости

Россия предложила создать в ОБСЕ единый антитеррористический фронт

Вчера, 19:18
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ЛЮКСЕМБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Российская делегация на заседании комитета по миграции Парламентской ассамблеи ОБСЕ предложила создать единый антитеррористический фронт, подразумевающий сотрудничество спецслужб, сообщил журналистам член делегации РФ, депутат Госдумы и ветеран спецслужб Николай Рыжак.
Комитет на заседании в пятницу обсуждал резолюцию об эффективном управлении миграционными процессами. По словам Рыжака, российская делегация поддержала проект, но озвучила ряд предложений, направленных на разрешение затронутой проблемы.
"Вопрос, который я отметил: очень важно сейчас создать международный антитеррористический фронт, наладить сотрудничество спецслужб, наладить базу данных, наладить консолидированную позицию в плане последующего уголовного преследования террористов. Кстати, террористы сейчас все больше и больше — это выходцы в том числе из западных государств. Надо обязательно разработать единый подход к мерам их уголовного преследования и к упрощенному порядку реинтеграции этих людей, быстро надо заниматься экстрадицией. Но это касается уже лиц с уголовным прошлым", - рассказал Рыжак о своем предложении, которое он озвучил на закрытом заседании комитета.
Он подчеркнул, что антитеррористические институты должны четко работать с теми, кто регулирует миграционные процессы, так как через потоки мигрантов под видом беженцев зачастую выводят террористов.
"Для нас это почему опасно? Потому что уже около 4 тысяч игиловцев* (ИГ* - террористическая группировка), зарегистрированных нашими спецслужбами, уже находятся в Афганистане. А это уже против кого направлено? Против нас с вами. Мы очень заинтересованы, чтобы этот фронт борьбы с терроризмом обязательно был создан", - заключил Рыжак.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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