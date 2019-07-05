Россия предложила создать в ОБСЕ единый антитеррористический фронт

"Вопрос, который я отметил: очень важно сейчас создать международный антитеррористический фронт, наладить сотрудничество спецслужб, наладить базу данных, наладить консолидированную позицию в плане последующего уголовного преследования террористов. Кстати, террористы сейчас все больше и больше — это выходцы в том числе из западных государств. Надо обязательно разработать единый подход к мерам их уголовного преследования и к упрощенному порядку реинтеграции этих людей, быстро надо заниматься экстрадицией. Но это касается уже лиц с уголовным прошлым", - рассказал Рыжак о своем предложении, которое он озвучил на закрытом заседании комитета.