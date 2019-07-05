"Дочка" "Газпрома" прекратила подавать газ "Котельной-Павшино" из-за долга

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ООО "Газпром межрегионгаз Москва" ограничил подачу газа на оборудование ООО "Котельная-Павшино" из-за просроченной задолженности в размере 34,5 миллиона рублей, которая, в свою очередь, образовалась из-за просроченной задолженности управляющих компаний, сообщили РИА Новости в ООО "Котельная-Павшино".

Ранее в пятницу сообщалось, что "Котельная-Павшино" отключила подачу горячей воды микрорайону "Павшинская пойма" города Красногорска из-за долгов управляющих компаний за горячее водоснабжение.

"Котельная-Павшино" сообщает, что её просроченная кредиторская задолженность перед ООО "Газпром межрегионгаз Москва" составляет 34,514 миллиона рублей, и ООО не возобновит подачу газа на котельную до погашения имеющейся задолженности.

"Ограничение подачи газа было произведено в связи с наличием просроченной задолженности за поставленный ресурс (газ), которая, в свою очередь, образовалась из-за просроченной задолженности управляющих компаний за поставленную тепловую энергию и горячую воду", - поясняется в сообщении.

"Справочно сообщаем, что по состоянию на 5 июля 2019 года просроченная дебиторская задолженность перед ООО "Котельная-Павшино" составляет 223,73 миллиона рублей от семи управляющих компаний, а также 26,658 миллиона рублей от собственников помещений многоквартирных жилых домов, перешедших на прямые договоры ресурсоснабжения", - также указывает общество.