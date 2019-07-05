Самолет с избитой в Ингушетии семилетней девочкой вылетел в Москву

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Избитая в Ингушетии семилетняя девочка вылетела в Москву на самолете в сопровождении медиков, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального минздрава.

Четвертого июля в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Сообщалось, что, по данным регионального минздрава, состояние девочки стабильно тяжелое.

По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница, которая является тетей ребенка. По данным СК, девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, ее мать проживает отдельно. Устанавливается местонахождение отца ребенка. Как сообщила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова, девочку должны доставить в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов.

"Девочка в сопровождении врача-реаниматолога и детского омбудсмена республики вылетела в Москву на самолете обычным рейсом", - сказал собеседник агентства.