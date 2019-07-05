В Черном море перевернулся катамаран

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Прогулочный катамаран перевернулся в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края, 18 человек доставлены на берег, судьба двоих остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Вблизи населенного пункта Джубга опрокинулся прогулочный катамаран, на борту которого, по предварительным данным, находились 20 человек. На берег доставлены четверо детей и 14 взрослых, одной женщине оказывается помощь", - сказал собеседник агентства.