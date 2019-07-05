Посол США в Греции получил травму во время поездки на велосипеде

Он поблагодарил персонал медицинского центра в Ареополи "за отличную заботу после моей недавней аварии на велосипеде в Мани" и всех греческих друзей, которые позвонили, чтобы пожелать выздоровления.

Джон Керри получил травму ноги после падения с велосипеда вблизи французского города Сьонзье и был перевезен в Университетский госпиталь Женевы для более точного обследования. Позднее стало известно, что госсекретарь США будет перевезен в Бостон для прохождения лечения.

Госсекретарь США Керри сломал ногу после падения с велосипеда Джон Керри получил травму ноги после падения с велосипеда вблизи французского города Сьонзье и был перевезен в Университетский госпиталь Женевы для более точного обследования. Позднее стало известно, что госсекретарь США будет перевезен в Бостон для прохождения лечения.

Дипмиссию в Афинах Пайетт возглавил в 2016 году. До этого Пайетт был послом США в Киеве - с августа 2013 по август 2016 года, при нем на Украине произошел государственный переворот и он поддерживал участников майдана. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал кризис между Россией и Украиной. Вместе с Нуланд он раздавал печенье участникам майдана.