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РИА Новости

Посол США в Греции получил травму во время поездки на велосипеде

Вчера, 19:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжеффри Пайетт
Джеффри Пайетт
© РИА Новости / Стрингер
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Джеффри Пайетт. Архивное фото
АФИНЫ, 6 июл - РИА Новости. Американский посол в Греции Джефри Пайетт получил травму во время поездки на велосипеде на Пелопоннесе. Об этом сам Пайетт написал в своем Twitter.
Он поблагодарил персонал медицинского центра в Ареополи "за отличную заботу после моей недавней аварии на велосипеде в Мани" и всех греческих друзей, которые позвонили, чтобы пожелать выздоровления.
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Госсекретарь США Керри сломал ногу после падения с велосипедаДжон Керри получил травму ноги после падения с велосипеда вблизи французского города Сьонзье и был перевезен в Университетский госпиталь Женевы для более точного обследования. Позднее стало известно, что госсекретарь США будет перевезен в Бостон для прохождения лечения.
"Я недоволен, что это прервало мою поездку, но с нетерпением жду возвращения в Афины на моем пути к выздоровлению", - написал Пайетт.
Он не уточнил, какие травмы получил в аварии.
Пайетт увлекается велосипедным спортом.
Дипмиссию в Афинах Пайетт возглавил в 2016 году. До этого Пайетт был послом США в Киеве - с августа 2013 по август 2016 года, при нем на Украине произошел государственный переворот и он поддерживал участников майдана. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал кризис между Россией и Украиной. Вместе с Нуланд он раздавал печенье участникам майдана.
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Джеффри ПайеттГрецияСШАВ мире
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