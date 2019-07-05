Трамп призвал Иран к осторожности в действиях

ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Иран быть осторожным в своих действиях.
"Посмотрим, что будет с Ираном. Ирану нужно быть очень осторожным", - сказал он в ходе общения с журналистами в пятницу, отвечая на просьбу прокомментировать последние заявления Ирана по ядерной сделке.
Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти ранее заявил, что Иран будет отвечать на нарушения СВПД в той степени, в которой стороны сделки будут нарушать ее. По его словам, Иран не будет первым предпринимать каких-либо шагов, если только другие стороны договоренности не сделают этого. Он отметил, что до сих пор противоположные стороны ядерной сделки шаг за шагом - США напрямую, европейские страны косвенно - нарушали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.