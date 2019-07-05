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РИА Новости

В полпредстве УФО заявили, что арестованный Воробьев работал в Москве

Вчера, 18:53
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Арестованный по подозрению в госизмене помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев курировал представительство уральского полпреда в Москве, заявил РИА Новости замполпреда Борис Кириллов.
В пятницу Лефортовский суд Москвы санкционировал заключение под стражу на два месяца Воробьева по делу о госизмене.
"Он курировал представительство полпредства Уральского федерального округа в Москве. И живет он в Москве, в Екатеринбурге бывает не очень часто", – сказал собеседник агентства.
Кириллов отметил, что находится в шоке от случившегося и ранее никогда с таким не сталкивался.
Воробьев родился 30 апреля 1980 года, в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области - занимал пост полномочного представителя губернатора в судах, возглавлял агентство по имуществу Калининградской области. С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова (с июня 2018 года - полпред президента в УФО), помощником полпреда был назначен в июле 2018 года.
Задержанный Федеральной службой безопасности подозреваемый в государственной измене россиянин Александр Воробьев (второй слева) в Лефортовском суде Москвы
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