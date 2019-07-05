В полпредстве УФО заявили, что арестованный Воробьев работал в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Арестованный по подозрению в госизмене помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев курировал представительство уральского полпреда в Москве, заявил РИА Новости замполпреда Борис Кириллов.

В пятницу Лефортовский суд Москвы санкционировал заключение под стражу на два месяца Воробьева по делу о госизмене.

"Он курировал представительство полпредства Уральского федерального округа в Москве. И живет он в Москве, в Екатеринбурге бывает не очень часто", – сказал собеседник агентства.

Кириллов отметил, что находится в шоке от случившегося и ранее никогда с таким не сталкивался.