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РИА Новости
Калужская область

Калужский губернатор назвал регион надежной опорой государства

Вчера, 18:46
12
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время выступления на фестивале творчества, посвященного Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время выступления на фестивале творчества, посвященного Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЛУГА, 5 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на торжественном заседании в честь 75-летия со дня основания региона заявил, что калужская земля всегда была надежной опорой государства, и встречает свой юбилей крепкой экономикой и стабильной политической обстановкой, сообщило правительство региона.
В пятницу в Калужском областном драматическом театре состоялось торжественное собрание, посвященное 75-летию со дня основания Калужской области. Оно началось с исполнения гимна Калужской области. Затем помощник полномочного представителя президента РФ в ЦФО Александр Меркулов зачитал поздравление калужанам от главы государства Владимира Путина.
С приветственным словом к участникам торжества обратился губернатор Анатолий Артамонов. В своем выступлении он отметил, что "калужская земля всегда была надежной опорой государства". В этой связи глава региона напомнил об исторической роли Козельска – города воинской славы, о знаковой памятной дате окончания Великого стояния на реке Угре 11 ноября 1480 года, положившего конец татаро-монгольскому игу, в результате чего "появилось сильное, независимое, многонациональное российское государство".
Артамонов напомнил о том, что под Малоярославцем вершилась судьба Отечества в войне с Наполеоном, а также об огромном вкладе калужан в победу над врагом в годы Великой Отечественной войны. Губернатор выразил признательность ветеранам войны и труда, всем, кто восстанавливал народное хозяйство в труднейшие послевоенные годы.
По словам Артамонова, за прошедшие годы Калужская область стала лидером инвестиционной деятельности и экономического развития и встречает свой юбилей "с крепкой экономикой, развивающейся социальной сферой и стабильной политической обстановкой".
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
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"За последние пять лет валовый региональный продукт вырос на 9%, прирост промышленного производства составил 36%, производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 39%. Эти цифры существенно превышают среднероссийский показатель", - подчеркнул Артамонов. Он добавил, что в текущем году суммарный объем привлеченных инвестиций перейдет рубеж в один триллион рублей.
Благодаря инвестиционному росту в области построено больше 100 крупных производств, в текущем году планируется открыть 11 новых предприятий. Многие заводы произвели техническую модернизацию, увеличили выпуск конкурентной продукции, начали экспортировать свои изделия. Каждый десятый автомобиль, каждый третий телевизор в стране произведен на территории Калужской области, отметил глава региона.
"По объему произведенной промышленной продукции на душу населения Калужская область занимает первое место в ЦФО, а в обрабатывающих отраслях - первое место в стране", - подчеркнул губернатор.
По его словам, инвестиции в сельское хозяйство повысили престиж крестьянского труда, обеспечили прирост производства основных видов продукции, дали возможность шире развернуть социальное обустройство села, а меры государственной поддержки дали мощный импульс частной инициативе.
Артамонов также поблагодарил представителей федеральных органов власти за поддержку региональных проектов, отмечается в сообщении регионального правительства.
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Калужская областьАнатолий АртамоновКалужская областьОбщество
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