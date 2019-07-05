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РИА Новости

Власти Москвы объяснили нашествие лис и енотов

Вчера, 18:40
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоДикая лиса
Дикая лиса
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Улучшение экологической ситуации в Москве вызвало наплыв диких животных на территорию города, сообщил РИА Новости в кулуарах Московского урбанистического форума глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.
"Последняя тенденция, что в городе у нас сейчас наплыв животных из Московской области, из Троицкого и Новомосковского округа. Это еноты, это лисы. Это говорит о том, что среда стала более благоприятной", - сказал Кульбачевский.
Он также напомнил, что сейчас готовится новая редакция Красной книги Москвы.
"Мы открываем новые виды, у нас практически 118 новых видов добавляется. Они первый раз наблюдаются на территории города, это говорит о том, что животный мир - флора и фауна - расширятся", - добавил Кульбачевский.
По его словам, за 10 лет в Москве исчезло всего два вида, но это не связано с экологической обстановкой.
Ранее сообщалось, что Власти Москвы проводят научные исследования и изучают международный опыт для решения проблемы "нашествия лис" в жилые районы, план действий может быть разработан в течение года.
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