Власти Москвы объяснили нашествие лис и енотов

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Улучшение экологической ситуации в Москве вызвало наплыв диких животных на территорию города, сообщил РИА Новости в кулуарах Московского урбанистического форума глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

"Последняя тенденция, что в городе у нас сейчас наплыв животных из Московской области, из Троицкого и Новомосковского округа. Это еноты, это лисы. Это говорит о том, что среда стала более благоприятной", - сказал Кульбачевский.

Он также напомнил, что сейчас готовится новая редакция Красной книги Москвы.

"Мы открываем новые виды, у нас практически 118 новых видов добавляется. Они первый раз наблюдаются на территории города, это говорит о том, что животный мир - флора и фауна - расширятся", - добавил Кульбачевский.

По его словам, за 10 лет в Москве исчезло всего два вида, но это не связано с экологической обстановкой.