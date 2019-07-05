Лидер "Коррозии металла" сдаст подписи избирателей в субботу

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий (Паук) сообщил РИА Новости, что сдаст подписи избирателей в Московскую городскую думу в субботу.
Кандидаты-самовыдвиженцы должны до 18.00 субботы сдать подписи избирателей в свою поддержку для регистрации. Далее Мосгоризбирком до 16 июля сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.
"Мы сдадим больше 5 тысяч подписей. Добросовестная юридическая комиссия будет это все проверять", - сказал Троицкий.
По его словам, изначально он собрал больше 6 тысяч подписей, однако не все оказались качественными.
"Мы будем где-то в промежутке с 13.00 до 14.00 сдавать", - уточнил он.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего округа, или 3% от их общего числа.