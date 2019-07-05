Росгвардейцы вырыли водоотводный канал в Иркутской области

Автомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. Архивное фото

Автомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Росгвардейцы вырыли канал для спуска воды с затопленных участков в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Военнослужащими и сотрудниками Росгвардии с помощью техники проведены работы по отрывке водоотводного канала для спуска воды с затопленных участков местности", - сказал собеседник агентства.

Помимо этого, росгвардейцы обеспечивают местных жителей питьевой водой, охраняют пункты выдачи денежной компенсации, документов и пенсий, а также места выдачи гуманитарной помощи.