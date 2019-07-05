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РИА Новости

Росгвардейцы вырыли водоотводный канал в Иркутской области

Вчера, 18:29
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка
Автомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Автомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Росгвардейцы вырыли канал для спуска воды с затопленных участков в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Военнослужащими и сотрудниками Росгвардии с помощью техники проведены работы по отрывке водоотводного канала для спуска воды с затопленных участков местности", - сказал собеседник агентства.
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Помимо этого, росгвардейцы обеспечивают местных жителей питьевой водой, охраняют пункты выдачи денежной компенсации, документов и пенсий, а также места выдачи гуманитарной помощи.
"Офицерами лицензионно-разрешительной работы Росгвардии обеспечивается контроль за оборотом оружия в районах подтопления - уточняются списки владельцев оружия, пострадавших от паводка, и устанавливаются факты его утраты", - сообщили в пресс-службе.
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