ФАС выявила медицинский картель, спонсирующий религиозную организацию

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России расследовала дело о медицинском картеле, который спонсировал радикальную религиозную организацию, при этом общая сумма доходов картеля превысила 735 миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС России признала ООО "Аксонмед", ООО "Сатори", ООО "Интермед", ООО "Дивайс", ООО "Лотос" (ИНН 7725786031), ООО "Эквипмед" и ООО "Лотос" (ИНН 7710935280) виновными в заключении и реализации картельного соглашения при участии в государственных закупках на поставку медизделий и средств для уборки помещений", - говорится в сообщении ведомства.
ФАС подчеркивает, что картель был реализован на 111 электронных аукционах для нужд государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в 18 субъектах РФ. По информации ведомства, картель действовал более трех лет, и сумма его доходов превысила 735 миллионов рублей.
Как отмечает ФАС, после заключения госконтрактов бюджетные средства проводились через подставные компании с целью вывода денег из легального оборота и уклонения от уплаты налогов.
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При этом, согласно объяснениям сотрудников, часть компаний картеля находилась под фактическим контролем гражданина Индии, сына лидера религиозной группы "Шри Прокаш Дхам". Деятельность этой религиозной группы поддерживалась в том числе за счет незаконной деятельности фармацевтических компаний, сообщает ведомство.
"Обосновывая участие в антиконкурентном соглашении, один из бывших участников картеля заявил, что "предположительно, на сознание людей оказывалось психологическое воздействие с помощью гипноза или других техник", - говорится в сообщении ФАС.
Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы, отмечает ФАС.