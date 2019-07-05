В Польше экс-чиновника осудили "за работу на российскую разведку"

ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Окружной суд Варшавы приговорил к трем годам лишения свободы гражданина Польши за работу на российскую разведку, сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что Марек В. был задержан Агентством внутренней безопасности Польши в марте 2018 года по подозрению в сотрудничестве с российской военной разведкой.
"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
Из распространенных ранее материалов расследования следует, что Марек В. "передавал сотрудникам российских специальных служб информацию, касающуюся планируемых действий польского правительства против строительства газопровода "Северный поток-2". Также сообщалось, что он был сотрудником министерств экономики и энергетики.