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РИА Новости

В Польше экс-чиновника осудили "за работу на российскую разведку"

Вчера, 18:25
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ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Окружной суд Варшавы приговорил к трем годам лишения свободы гражданина Польши за работу на российскую разведку, сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что Марек В. был задержан Агентством внутренней безопасности Польши в марте 2018 года по подозрению в сотрудничестве с российской военной разведкой.
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"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
Из распространенных ранее материалов расследования следует, что Марек В. "передавал сотрудникам российских специальных служб информацию, касающуюся планируемых действий польского правительства против строительства газопровода "Северный поток-2". Также сообщалось, что он был сотрудником министерств экономики и энергетики.
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Главное разведывательное управление РФПольшаРоссияВ мире
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