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РИА Новости

Китай продолжит покупать иранскую нефть

Вчера, 18:24
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© AP Photo / Ebrahim NorooziCоветник по международным вопросам духовного лидера исламской революции в Иране Али Акбар Велаяти
Cоветник по международным вопросам духовного лидера исламской революции в Иране Али Акбар Велаяти
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Китай продолжит покупать иранскую нефть, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
"Китай продолжает и продолжит покупать у нас нефть, конечно, объемы которой зависят от соглашения между китайскими властями и министерством нефти, но до сих пор их отношение к нам было дружественным", - заявил Велаяти.
Он также добавил, что позиция России и Китая отличается от остальных четырех стран-членов "шестерки". По его словам, только они осуществляют с Ираном сотрудничество, которое предусмотрено ядерной сделкой.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против него, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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КитайИранСШАВ мире
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