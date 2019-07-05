В Гибралтаре суд продлил задержание танкера на две недели

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Верховный суд Гибралтара предоставил властям право на задержание следовавшего в Сирию нефтетанкера Grace 1 еще на две недели, сообщает издание Верховный суд Гибралтара предоставил властям право на задержание следовавшего в Сирию нефтетанкера Grace 1 еще на две недели, сообщает издание Gibraltar Chronicle.

Генеральный прокурор Майкл Льямас рассказал изданию, что заявление было подано днем в пятницу, по итогам слушания суд продлил задержание до 19 июля.

В четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США.

МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна и потребовал отпустить танкер, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Британскому послу Роберту Макэру тогда был выражен протест.