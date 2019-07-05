Медвечук: в переговорах по обмену пленными не может быть конкуренции

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что конкуренции в переговорах по обмену пленными в Донбассе быть не может.

"Кто бы ни освободил людей, кто бы ни установил мир в Донбассе, мы всем им будем аплодировать. В этих вопросах конкуренции быть не может", - написал Медведчук в Twitter в пятницу.

Ранее Медведчук заявил, что обратился к лидерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении нескольких пленных. В конце июня в аэропорту Минска состоялась передача Киеву освобожденных в одностороннем порядке четверых украинцев, в тот же день в сопровождении Медведчука они прилетели на Украину.