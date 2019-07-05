Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T18:21Z
https://ria.ru/20190705/1556257304.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155203/85/1552038538_0:261:2049:1413_1036x0_80_0_0_ef170c0919d0a203273e70e8db1fc56c.jpg
РИА Новости

Медвечук: в переговорах по обмену пленными не может быть конкуренции

Вчера, 18:21
381
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что конкуренции в переговорах по обмену пленными в Донбассе быть не может.
"Кто бы ни освободил людей, кто бы ни установил мир в Донбассе, мы всем им будем аплодировать. В этих вопросах конкуренции быть не может", - написал Медведчук в Twitter в пятницу.
Ранее Медведчук заявил, что обратился к лидерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении нескольких пленных. В конце июня в аэропорту Минска состоялась передача Киеву освобожденных в одностороннем порядке четверых украинцев, в тот же день в сопровождении Медведчука они прилетели на Украину.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву
2 июля, 19:47
Сайдик прокомментировал освобождение четырех пленных в Донбассе
1001000
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВиктор МедведчукДонбассУкраинаВ мире
Рекомендуем
Cоветник по международным вопросам духовного лидера исламской революции в Иране Али Акбар Велаяти
Китай продолжит покупать иранскую нефть
РИА
Новости
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп призвал Иран к осторожности в действиях
В Польше экс-чиновника осудили "за работу на российскую разведку"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
Володин призвал единороссов спуститься с "политического подиума"
Лента
новостей
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
Папа Франциск выразил озабоченность продолжающимся конфликтом на Украине
Дикая лиса
Власти Москвы объяснили нашествие лис и енотов
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
В полпредстве УФО заявили, что арестованный Воробьев работал в Москве
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии призвала соотечественников отдыхать на родине
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
На Украине призвали немедленно освободить Вышинского
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины, посвященном рассмотрению государственного бюджета Украины на 2019 год
Парубий: Рада не успеет рассмотреть проект о противодействии сквернословию
Cоветник по международным вопросам духовного лидера исламской революции в Иране Али Акбар Велаяти
Иран ответит симметрично на нарушение СВПД участниками сделки
НПЗ в Германии приостановил прием нефти из России, сообщили СМИ
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Тимошенко предложила создать "коалицию действий" в Раде
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Трамп заявил, что Китай делает все возможное для заключения торговой сделки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния