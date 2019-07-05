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РИА Новости

Президент Грузии призвала соотечественников отдыхать на родине

Вчера, 18:09
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 5 июл – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне ожидаемого сокращения турпотока из России после запрета на прямые авиаперелеты призвала граждан страны провести отпуск на родине, сообщает администрация главы государства.
"В регионе много инвестиционных проектов, и возрастающие показатели фиксируются и в сфере туризма. Однако мы знаем, что сейчас существуют определенные проблемы в этом направлении… хочу воспользоваться случаем и призвать всех провести свой отдых в Грузии в этом году. Такое заявление я очень скоро сделаю на запланированной в Батуми конференции, на которую приедет очень много партнеров высокого уровня", - сообщила Зурабишвили.
Такое заявление она сделала после первой рабочей встречи с председателем Аджарской автономной республики и представителями местных властей.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.
По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России. Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что страну в 2018 году посетили 1,4 миллиона граждан РФ, поступления составили 2 миллиарда лари (около 710 миллионов долларов).
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