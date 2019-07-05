Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось

Прохожий у здания Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото

Прохожий у здания Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершено, по последним данным, документы для участия в выборах подали почти 420 человек, следует из данных на официальном Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершено, по последним данным, документы для участия в выборах подали почти 420 человек, следует из данных на официальном сайте Мосгоризбиркома.

Кандидаты-самовыдвиженцы должны до 18.00 субботы сдать подписи избирателей в свою поддержку для регистрации. Далее Мосгоризбирком до 16 июля сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

По последним данным избирательной комиссии, всего на выборы в Мосгордуму свои кандидатуры выдвинули 423 человека. На данный момент из них зарегистрирован 41 кандидат.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.