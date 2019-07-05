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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось

Вчера, 18:06
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожий у здания Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Прохожий у здания Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Прохожий у здания Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершено, по последним данным, документы для участия в выборах подали почти 420 человек, следует из данных на официальном сайте Мосгоризбиркома.
Кандидаты-самовыдвиженцы должны до 18.00 субботы сдать подписи избирателей в свою поддержку для регистрации. Далее Мосгоризбирком до 16 июля сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.
Московская городская Дума
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По последним данным избирательной комиссии, всего на выборы в Мосгордуму свои кандидатуры выдвинули 423 человека. На данный момент из них зарегистрирован 41 кандидат.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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