Число пострадавших в ДТП под Воронежем возросло до пяти

ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро, в том числе двое детей, пострадали, по уточненным данным, при столкновении "Газели" и иномарки в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МВД по региону Наталья Куликова.

Столкновение "Газели" и Citroen C4 произошло в 51.51 мск на 157 километре трассы "Воронеж - Луганск" в Каменском районе. По предварительной информации, в аварии один пассажир иномарки скончался, двое пострадали. Также травмы получили водитель и пассажир "Газели".

"Водитель Citroen допустил столкновение с движущейся во встречном направлении грузовой "Газелью" под управлением мужчины 1971 года рождения, жителем Лискинского района. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя; пострадала пассажирка Citroen 1984 года рождения, жительница Воронежа. Погибла пассажирка Citroen 1964 года рождения, жительница Россошанского района. Также в больницу доставлены двое детей, одному ребенку два года, второму - четыре месяца", - сказала Куликова.