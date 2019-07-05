Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T18:05Z
https://ria.ru/20190705/1556256716.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Число пострадавших в ДТП под Воронежем возросло до пяти

Вчера, 18:05
428
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро, в том числе двое детей, пострадали, по уточненным данным, при столкновении "Газели" и иномарки в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МВД по региону Наталья Куликова.
Столкновение "Газели" и Citroen C4 произошло в 51.51 мск на 157 километре трассы "Воронеж - Луганск" в Каменском районе. По предварительной информации, в аварии один пассажир иномарки скончался, двое пострадали. Также травмы получили водитель и пассажир "Газели".
"Водитель Citroen допустил столкновение с движущейся во встречном направлении грузовой "Газелью" под управлением мужчины 1971 года рождения, жителем Лискинского района. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя; пострадала пассажирка Citroen 1984 года рождения, жительница Воронежа. Погибла пассажирка Citroen 1964 года рождения, жительница Россошанского района. Также в больницу доставлены двое детей, одному ребенку два года, второму - четыре месяца", - сказала Куликова.
Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что состояние всех пострадавших, предварительно, оценивается как тяжелое.
На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области
Вчера, 14:03
На свидетелей крупного ДТП под Тверью завели дело за отказ давать показания
000110
Обсудить 0
ВоронежПроисшествия
Рекомендуем
В Воронежской области один человек погиб в ДТП
РИА
Новости
Ложная пожарная тревога привела к отмене рейса Москва-Симферополь
В Архангельской области мужчина облил бензином родителей и поджег
На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области
На свидетелей крупного ДТП под Тверью завели дело за отказ давать показания
Лента
новостей
Петербург выделит семьям погибших подводников по миллиону рублей
СК проверит данные СМИ о мужчине, стрелявшем по детской площадке в Москве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
Крупнейший в России троллейбусный завод выплатил долги свыше 500 работникам
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
В полпредстве УФО заявили, что арестованный Воробьев работал в Москве
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
ФАС выявила медицинский картель, спонсирующий религиозную организацию
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
В Крыму логотипом пещеры "Таврида" станет саблезубый кот
В Екатеринбурге потушили пожар в жилом доме
На берег доставили 37 человек с перевернувшегося в Черном море катера
Дикая лиса
Власти Москвы объяснили нашествие лис и енотов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Лента новостейМолния