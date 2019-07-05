СК проверит данные СМИ о мужчине, стрелявшем по детской площадке в Москве

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку из-за публикаций в СМИ о мужчине, который стрелял в сторону детской площадки на севере Москвы, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

По информации СМИ, жители одного из районов пожаловались на мужчину, который во дворе их дома проявлял агрессию к детям и, предположительно, совершил несколько выстрелов из пистолета в сторону детской площадки, где были подростки.