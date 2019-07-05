В Архангельской области мужчина облил бензином родителей и поджег

АРХАНГЕЛЬСК, 5 июл - РИА Новости. Житель Архангельской области, который во время конфликта с родителями облил их и принадлежащий им дом бензином и поджег, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Установлено, что 21.07.2018 Зелянин после распития спиртных напитков по случаю своего дня рождения, в ходе возникшего конфликта с родственниками облил бензином отца и мать, а также принадлежащий им дом. Спичками поджег отца, который от полученных термических ожогов скончался в больнице. Матери удалось спастись, выпрыгнув из окна. Дом и находящееся в нем имущество в возникшем пожаре полностью уничтожены", - сообщает пресс-служба прокуратуры области.