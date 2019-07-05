Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов

МАГАС, 5 июл — РИА Новости. Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин. Об этом говорится в письмах, текст которых есть в распоряжении РИА Новости.

Так, садоводы отмечают, что с момента сбора урожая и вплоть до конца года в Россию массово ввозят импортные фрукты по очень низким ценам из Молдавии и Сербии, а также в порядке реэкспорта через Белоруссию. По мнению ассоциации, это связано с тем, что в этих странах не хватает мощностей для длительного хранения фруктов, но похожая проблема есть и в России.

"Нехватка мощностей по хранению плодовой продукции приводит к тому, что отечественные производители вынуждены выходить на рынок с произведенной продукцией в тот же период после сбора урожая, в который активно насыщается рынок дешевой импортной продукцией", — пишут представители ассоциации.

В результате садоводы недополучают прибыль, рентабельность сокращается, а это приводит к низкой инвестиционной привлекательности отрасли и снижению темпов ее развития.

"Убедительно просим вас оказать содействие в проработке вопроса об ограничении импорта фруктов в третьем и четвертом кварталах и первом квартале следующего года, а также в значительном увеличении ввозных пошлин на данную продукцию", — заключает ассоциация.

"Садоводы Кубани" в свою очередь обратили внимание на продление до конца года льготного режима поставок фруктов из Молдавии, которая в прошлом году стала крупнейшим поставщиком яблок в Россию. Как говорится в письме союза, из-за появления на российском рынке дешевой импортной продукции становится затруднительной реализация не только дополнительного, но и произведенного урожая.

Для защиты внутреннего рынка и обеспечения продовольственной безопасности страны "Садоводы России" просят установить пониженную (в десять процентов) ставку НДС на плодово-ягодную продукцию, а также ввести тарифные квоты на импортные яблоки.

Как отметил гендиректор ООО "Сад-Гигант Ингушетия" Замир Балкизов, Россия сейчас стала крупнейшим в мире импортером яблок. "Больше всего в Россию ввозят — и ввозят из тех стран, откуда не должны были ввозить: из Украины, из Польши через Белоруссию, через Молдавию, через Грузию и Турцию", — сказал он журналистам, добавив, что совещание относительно предложений ассоциаций может состояться через месяц.