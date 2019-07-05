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РИА Новости
Культура

Ярославский театр после скандала будет долго залечивать раны, считают в ОП

Вчера, 17:53
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CC BY-SA 4.0 / Николай Васильевич Белавин / Здание городского театра / Cropped imageРоссийский театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
Российский театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
CC BY-SA 4.0 / Николай Васильевич Белавин / Здание городского театра / Cropped image
Российский театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Театр имени Федора Волкова в Ярославле, директор которого Алексей Туркалов в пятницу был уволен, а худрук Евгений Марчелли заявил о своем уходе, будет долго залечивать раны, потому что в конфликте руководства артисты заняли разные стороны баррикад, заявил РИА Новости член областной Общественной палаты Игорь Гаврилов.
Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо коллектива ярославского театра имени Волкова, который обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, мешающий работе, между Туркаловым и Марчелли. В пятницу министр культуры РФ сообщил журналистам, что по итогам совещания директор театра освобожден от занимаемой должности, худруку объявлен выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе.
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Гаврилов, который возглавляет комиссию по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия региональной ОП, отметил, что исход скандала, когда из театра уходят и Туркалов, и Марчелли, неожиданный для него.
"Жаль театр. Очень жаль. Самое главное, как я понимаю, на ходу трудно в России будет найти худрука для нашего театра", - заявил Гаврилов, отметив, что недавно театру был присвоен почетный статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации.
Собеседник агентства добавил, что Марчелли – талантливый художественный руководитель, но, по мнению Гаврилова, именно он давно и расколол труппу, когда стал инициатором объединения Волковского с Александринским театром, что негативно восприняли ярославская общественность и власти, и в итоге идея не была реализована.
"Театр при любом раскладе будет долго залечивать свои раны: ведь там некоторые артисты заняли разные стороны баррикад. Им надо будет вспомнить, что они творческие люди, и им негоже ссориться из-за чужих меркантильных интересов", - подчеркнул собеседник агентства.
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КультураЯрославль
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