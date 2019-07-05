Ярославский театр после скандала будет долго залечивать раны, считают в ОП

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Театр имени Федора Волкова в Ярославле, директор которого Алексей Туркалов в пятницу был уволен, а худрук Евгений Марчелли заявил о своем уходе, будет долго залечивать раны, потому что в конфликте руководства артисты заняли разные стороны баррикад, заявил РИА Новости член областной Общественной палаты Игорь Гаврилов.

Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо коллектива ярославского театра имени Волкова, который обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, мешающий работе, между Туркаловым и Марчелли. В пятницу министр культуры РФ сообщил журналистам, что по итогам совещания директор театра освобожден от занимаемой должности, худруку объявлен выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе.

Гаврилов, который возглавляет комиссию по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия региональной ОП, отметил, что исход скандала, когда из театра уходят и Туркалов, и Марчелли, неожиданный для него.

"Жаль театр. Очень жаль. Самое главное, как я понимаю, на ходу трудно в России будет найти худрука для нашего театра", - заявил Гаврилов, отметив, что недавно театру был присвоен почетный статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации.

Собеседник агентства добавил, что Марчелли – талантливый художественный руководитель, но, по мнению Гаврилова, именно он давно и расколол труппу, когда стал инициатором объединения Волковского с Александринским театром, что негативно восприняли ярославская общественность и власти, и в итоге идея не была реализована.