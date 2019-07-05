МИД проверяет информацию о задержании двух россиян в Ливии

МОСКВА, 5 июл - РИА новости. В МИД РФ обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан, официального уведомления от ливийской стороны не было, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел России