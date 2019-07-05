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РИА Новости

МИД проверяет информацию о задержании двух россиян в Ливии

Вчера, 17:53
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА новости. В МИД РФ обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан, официального уведомления от ливийской стороны не было, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел России
"Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан",- сказали в МИД РФ.
"Приняли меры по ее перепроверке по соответствующим каналам",- добавили в министерстве, отметив, что официального уведомления на этот счёт от ливийской стороны не поступало.
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