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РИА Новости

Почти 300 детей из Иркутской области отправили в лагеря отдыха

Вчера, 17:51
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Почти 300 детей из районов Иркутской области, охваченных паводком, уже находятся в лагерях отдыха, говорится в пятницу в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры.
"С учетом разъяснительной работы поступило 2341 заявление родителей о выдаче путевок в оздоровительные лагеря. На сегодня 294 ребенка уже находятся в оздоровительных учреждениях", - говорится в сообщении.
Режим ЧС сейчас действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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