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РИА Новости

В Приангарье прокурорам поступило почти 750 обращений из-за паводка

Вчера, 17:49
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводк
Жители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Почти 750 обращений поступило прокурорам от граждан, которые пострадали от паводка в Иркутской области, сообщается в пятницу на сайте Генпрокуратуры РФ.
"По состоянию на 5 июля 2019 года во временную приемную Генеральной прокуратуры РФ, мобильные приемные органов прокуратуры Иркутской области поступило 748 обращений пострадавших от наводнения граждан", - говорится в релизе.
Отмечается, что всем обратившимся оказывается содействие в разрешении трудных жизненных ситуаций. "По требованию прокуратуры в Тулуне пункты временного размещения обеспечены кроватями, спальными принадлежностями, посудой, часть граждан переселена. В интересах граждан, которые не были зарегистрированы в поврежденных или уничтоженных домах, прокурорами подготовлены и направлены в суды 135 заявлений об установлении факта их места жительства в зоне затопления", - добавили в ведомстве.
Режим ЧС сейчас действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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Паводок в Иркутской областиГенеральная прокуратура РФИркутская областьПроисшествия
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