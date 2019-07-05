В Приангарье прокурорам поступило почти 750 обращений из-за паводка

Жители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводк

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Почти 750 обращений поступило прокурорам от граждан, которые пострадали от паводка в Иркутской области, сообщается в пятницу на сайте Генпрокуратуры РФ.

"По состоянию на 5 июля 2019 года во временную приемную Генеральной прокуратуры РФ, мобильные приемные органов прокуратуры Иркутской области поступило 748 обращений пострадавших от наводнения граждан", - говорится в релизе.

Отмечается, что всем обратившимся оказывается содействие в разрешении трудных жизненных ситуаций. "По требованию прокуратуры в Тулуне пункты временного размещения обеспечены кроватями, спальными принадлежностями, посудой, часть граждан переселена. В интересах граждан, которые не были зарегистрированы в поврежденных или уничтоженных домах, прокурорами подготовлены и направлены в суды 135 заявлений об установлении факта их места жительства в зоне затопления", - добавили в ведомстве.