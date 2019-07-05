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РИА Новости

Ложная пожарная тревога привела к отмене рейса Москва-Симферополь

Вчера, 18:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "Смартавиа" (бывшая "Нордавиа") рейса Москва-Симферополь отложил вылет из столичного аэропорта "Домодедово" из-за ложного срабатывания датчика пожарной сигнализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Самолет Москва-Симферополь отложил вылет из "Домодедово", - сказал собеседник агентства.
"Некорректная работа одной из панелей вызвала ложное срабатывание датчика пожарной сигнализации", - добавил он.
По его словам, рейс уже вылетел в Симферополь.
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Домодедово (аэропорт)МоскваСимферопольПроисшествия
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