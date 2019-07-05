Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T17:43Z
https://ria.ru/20190705/1556255573.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Воронежской области один человек погиб в ДТП

Вчера, 17:43
212
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при столкновении автомобиля "Газель" и иномарки в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МВД по региону Наталья Куликова.
Авария произошла в 51.51 мск на 157 километре трассы "Воронеж - Луганск" в Каменском районе.
На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области
Вчера, 14:03
На свидетелей крупного ДТП под Тверью завели дело за отказ давать показания
"Столкнулись "Газель" и Citroen C4. В "Газели" водитель и пассажир пострадали, в Citroen один пассажир скончался, двое пострадали", - сказала Куликова.
Как пояснили РИА Новости в Центре управления кризисных ситуация ГУМЧС России по Воронежской области, в иномарке находились двое маленьких детей, пока неизвестно, насколько они серьезно пострадали, вместе со взрослыми их доставили в районную больницу.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000100
Обсудить 0
Воронежская областьВоронежПроисшествия
Рекомендуем
Число пострадавших в ДТП под Воронежем возросло до пяти
РИА
Новости
Почти 300 детей из Иркутской области отправили в лагеря отдыха
НПЗ в Германии приостановил прием нефти из России, сообщили СМИ
Логотип Google
Google грозит штраф от Роскомнадзора за выборочную фильтрацию поиска
Лента
новостей
Арестованный по подозрению в госизмене помощник Цуканова обучался в Польше
В Марий Эл ветеринары выясняют причину массовой гибели пчел на пасеках
Посол США обсудил с Герасимовым налаживание диалога в военной сфере
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ устранил ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
Волгоградский рабочий получил смертельные ожоги при резке газового баллона
Пожар около ТРЦ Новомосковский
МЧС подтвердило ранение двух человек при пожаре на заправке в новой Москве
Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
Володин призвал единороссов спуститься с "политического подиума"
Ложная пожарная тревога привела к отмене рейса Москва-Симферополь
При пожаре на газовой заправке в Новой Москве пострадали два человека
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния