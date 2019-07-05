Арестованный по подозрению в госизмене помощник Цуканова обучался в Польше

КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Арестованный по подозрению в госизмене помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев обучался в Варшаве, соответствующие данные приведены на официальном сайте резерва управленческих кадров правительства Калининградской области.
В пятницу ФСБ сообщила о задержании Воробьева по статье 275 УК РФ (государственная измена). Служба ходатайствовала в Лефортовском суде Москвы о его аресте, и там выяснилось, что подозреваемый - помощник полпреда президента в УФО Николая Цуканова. Воробьев заключен под стражу на два месяца.
"Воробьев… в 1999 году окончил Гусевский сельскохозяйственный техникум по специальности "правоведение"; в 2004 году – Московский психолого-социальный институт по специальности "юриспруденция"; в 2005 году – National School of Public Administration (Warsaw) по специальности государственное управление", - говорится на сайте.
На сайте правительства Калининградской области, где Воробьев работал с 2010 по 2017 годы, его страница удалена, но в сохранившемся кэше поискового запроса осталась информация о том, что в рамках международного проекта по конкурсу он реализовал грант на обучение в Варшаве.
Комментарием правительства Калининградской области РИА Новости пока не обладает.
Воробьев родился 30 апреля 1980 года, в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области - занимал пост полномочного представителя губернатора в судах, возглавлял агентство по имуществу Калининградской области. С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова (с июня 2018 года - полпред президента в УФО), помощником полпреда был назначен в июле 2018 года.