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РИА Новости

Google грозит штраф от Роскомнадзора за выборочную фильтрацию поиска

Вчера, 17:42
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© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Роскомнадзор составил протокол в отношении компании Google об административном правонарушении из-за выборочной фильтрации результатов поисковой выдачи, компании грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей, говорится в сообщении ведомства.
Согласно сообщению, 30 мая 2019 года специалисты Роскомнадзора провели контрольные мероприятия, в результате которых установлен факт неисполнения компанией Google требований федерального закона "Об информации…". По закону компания обязана исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России.
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
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Роскомнадзор не устраивает степень фильтрации Google, заявил Жаров
"Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. О результатах контрольного мероприятия компания Google была уведомлена 30 мая 2019 года в установленном законом порядке", - отмечается в сообщении.
"За неисполнение указанных требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. В отношении Google составлен протокол об административном правонарушении", - указывается в сообщении.
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GoogleРоскомнадзорТехнологииОбщество
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