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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Кнежевич: дело о путче в Черногории стало частью борьбы с Сербской церковью

Вчера, 17:42
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© РИА Новости / Варвара ГертьеКафедральный храм Воскресения Христова в Подгорице
Кафедральный храм Воскресения Христова в Подгорице
© РИА Новости / Варвара Гертье
БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Приговор сербским оппозиционерам за подготовку путча в Черногории стал частью кампании властей страны против Сербской православной церкви, заявил РИА Новости осужденный лидер "Демократического фронта" (ДФ) Милан Кнежевич.
Высший суд Черногории 9 мая огласил приговор по делу о попытке путча на выборах 16 октября 2016 года. Вердикт указывает на существование преступной организации во главе с гражданами РФ Эдуардом Шишмаковым и Владимиром Поповым, приговоренным заочно к 15 и 12 годам лишения свободы, целью которых якобы было проведение вооруженного переворота в Черногории и приведение к власти оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ) ради противодействия вступлению Черногории в НАТО. Лидеры оппозиционного ДФ Андрия Мандич и Милан Кнежевич были приговорены к 5 годам тюрьмы. Различные тюремные сроки получили и остальные 10 обвиняемых. Осужденные вины не признают, дело называют сфабрикованным властями.
"Мы все еще не получили письменную версию приговора и поэтому не имеем возможности написать обжалование Апелляционному суду. Воспринимаем это как еще один вид политических махинаций, им необходимо этот вердикт наполнить выдумками, на которых основывался обвинительный акт, поэтому мы его до сих пор не получили, хотя он был вынесен еще два месяца назад", - заявил Кнежевич агентству.
По его словам, из Высшего суда сообщили, что срок официальной доставки письменного вердикта может быть продлен более чем на два месяца. Оппозиционеры сейчас находятся на свободе, продолжают вести активную публичную деятельность, в том числе в вопросе Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории. Президент страны Мило Джуканович ранее указал, что руководство республики будет добиваться независимости непризнанной" автокефальной черногорской церкви" от СПЦ.
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"У нас с коллегами из ДФ идет обычная политическая жизнь. Мы приняли активное участие в подготовке и проведении массового народного собрания на праздник Троицы 16 июня в Подгорице против попытки отъема имущества Митрополии Черногорско-Приморской СПЦ", - отметил политик.
"То, что со мной и Мандичем, как политическими представителями сербского народа, произошло, послужило вступлением в окончательную расправу с сербским наследием и с самой СПЦ в Черногории", - подчеркнул собеседник агентства.
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Правительство Черногории утвердило в конце мая проект закона "о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал резкую критику крупнейшей из них - митрополии Черногорско-Приморской СПЦ. В митрополии опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности. В частности, согласно положениям законопроекта, государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые Церковь не имеет документов о праве собственности (фактически на все, построенное до 1918 года), а затем передать их непризнанной в православном мире "Черногорской церкви". Рассмотрение документа Скупщиной (парламентом) страны ожидается в июле.
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