Папа Франциск выразил озабоченность продолжающимся конфликтом на Украине

Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018

ВАТИКАН, 5 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск вновь выразил серьезную озабоченность в связи с вооруженным конфликтом, продолжающимся на Украине.

"Украина уже давно переживает трудную и деликатную ситуацию. Более пяти лет она затронута конфликтом, который многие называют "гибридным", - отметил понтифик, выступая в пятницу перед собравшимися в Ватикане членами постоянного синода Украинской греко-католической церкви (УКГЦ) во главе с верховным архиепископом Киево-Галицким Святославом (Шевчуком).

По словам папы Римского, ответственные за военные действия, происходящие в ходе этого конфликта, "маскируются". "Это конфликт, где самые слабые и самые маленькие платят самую большую цену. Это конфликт, усугубленный пропагандистскими фальсификациями и манипуляциями различного вида, в том числе и попытками привлечь религиозный аспект", - заявил папа Франциск, текст выступления которого распространила служба печати Святого престола.

Говоря об украинском конфликте, папа Франциск также заметил, что он "характеризуется серией политических и церковных процессов, значительно более широких, чем те, что касаются нашей Католической церкви".

"Вы у меня в сердце, я молюсь за вас, дорогие украинские братья", - подчеркнул он.

Глава Римско-католической церкви отметил, что еще со времен служения в Буэнос-Айресе бережно хранит икону Божией Матери, которую в свое время подарил ему нынешний глава УКГЦ и перед которой он ежедневно молится. "Можно сказать, что я начинаю и заканчиваю дни "по-украински", смотря на Мадонну", - добавил понтифик.

Папа напомнил, что в 2016 году по его инициативе был проведен специальный сбор пожертвований среди всех католиков Европы в пользу пострадавших в результате украинского конфликта. Отметив, что христианин не должен забывать о страдающем брате, он сказал: "Хотел бы, чтобы за этой первой инициативой последовали другие специальные проекты".

Папа Франциск неоднократно призывал к примирению на Украине. В июне он заявил, что никогда забывает об Украине, и выразил надежду на то, что жители этой страны обретут мир.