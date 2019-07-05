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РИА Новости

НПЗ в Германии приостановил прием нефти из России, сообщили СМИ

Вчера, 17:38
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. НПЗ PCK в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей приостановил импорт российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за технических проблем, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании Shell.
"Мы поддерживаем контакт с поставщиком и операторами трубопровода, чтобы прояснить возможные причины и устранить проблему", - сообщил изданию представитель концерна. При этом уточняется, что, как и в апреле, в этот раз измерения показали "слегка завышенную концентрацию" органических хлоридов.
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Однако производство на НПЗ продолжается, поскольку организовано альтернативное снабжение сырой нефтью через порт Ростока, сообщил представитель Shell.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ГерманияРоссияЭкономика
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