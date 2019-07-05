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РИА Новости

Украинские силовики мешают миссии ОБСЕ в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 17:37
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики мешают Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фиксировать нарушения на линии соприкосновения на юге Донецкой области при помощи средств радиоэлектронной борьбы, заявил в пятницу журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Действия мобильных групп радиоэлектронной борьбы вооруженных формирований Украины вторую неделю подряд блокируют возможности миссии ОБСЕ по мониторингу и фиксации с воздуха фактов нарушения линии отвода тяжелой техники", - сказал Безсонов.
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