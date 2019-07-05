Украинские силовики мешают миссии ОБСЕ в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики мешают Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фиксировать нарушения на линии соприкосновения на юге Донецкой области при помощи средств радиоэлектронной борьбы, заявил в пятницу журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Действия мобильных групп радиоэлектронной борьбы вооруженных формирований Украины вторую неделю подряд блокируют возможности миссии ОБСЕ по мониторингу и фиксации с воздуха фактов нарушения линии отвода тяжелой техники", - сказал Безсонов.