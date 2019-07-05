Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T17:37Z
https://ria.ru/20190705/1556255226.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДНР заявили, что сбили за неделю два беспилотника ВСУ

Вчера, 17:37
156
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики за неделю сбили два беспилотника украинских силовиков, которые корректировали огонь артиллерии по территории республики, заявил журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, силовики использовали БПЛА использовались для корректировки артиллерийского огня по территории республики. О случаях использования беспилотников Народная милиция информировала неоднократно.
"Более серьезных разрушений жилого фонда и жертв среди мирного населения республики удалось избежать благодаря бдительности наших подразделений ПВО, которые за эту неделю сбили еще два беспилотных летательных аппарата противника", - заявил Безсонов.
Канал Северский Донец - Донбасс, по которому идет водоснабжение Донецкой области
4 июля, 21:46
В ДНР заявили об обстреле силовиками района насосной станции в Донбассе
200000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)В мире
Рекомендуем
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Украинские силовики мешают миссии ОБСЕ в Донбассе, заявили в ДНР
РИА
Новости
Жители Донецка возле дома после обстрела
Силовики 196 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Арестованный по подозрению в госизмене помощник Цуканова обучался в Польше
Лента
новостей
НПЗ в Германии приостановил прием нефти из России, сообщили СМИ
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп призвал Иран к осторожности в действиях
Cоветник по международным вопросам духовного лидера исламской революции в Иране Али Акбар Велаяти
Иран ответит симметрично на нарушение СВПД участниками сделки
Представители миссии ОБСЕ во время посещения с инспекцией прифронтового населенного пункта Саханка, расположенного в самопровозглашенной ДНР
Патруль ОБСЕ попал под обстрел на участке разведения сил в Донбассе
Венесуэла
Венесуэльские власти раскритиковали доклад верховного комиссара ООН
На Украине заявили, что отвод сил в Донбассе создает ряд опасностей для ВСУ
В ДНР за неделю из-за обстрелов погибли семь человек
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД проверяет информацию о задержании двух россиян в Ливии
Посол США обсудил с Герасимовым налаживание диалога в военной сфере
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил нового начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман заявил о провале судебной реформы на Украине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния