В ДНР заявили, что сбили за неделю два беспилотника ВСУ

ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики за неделю сбили два беспилотника украинских силовиков, которые корректировали огонь артиллерии по территории республики, заявил журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, силовики использовали БПЛА использовались для корректировки артиллерийского огня по территории республики. О случаях использования беспилотников Народная милиция информировала неоднократно.