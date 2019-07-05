В ДНР заявили, что сбили за неделю два беспилотника ВСУ

ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики за неделю сбили два беспилотника украинских силовиков, которые корректировали огонь артиллерии по территории республики, заявил журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, силовики использовали БПЛА использовались для корректировки артиллерийского огня по территории республики. О случаях использования беспилотников Народная милиция информировала неоднократно.
"Более серьезных разрушений жилого фонда и жертв среди мирного населения республики удалось избежать благодаря бдительности наших подразделений ПВО, которые за эту неделю сбили еще два беспилотных летательных аппарата противника", - заявил Безсонов.