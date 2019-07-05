Иран ответит симметрично на нарушение СВПД участниками сделки

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Иран будет отвечать на нарушения СВПД в той степени, в которой стороны сделки будут нарушать ее, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

По его словам, Иран не будет первым предпринимать каких-либо шагов, если только другие стороны договоренности не сделают этого. Он отметил, что до сих пор противоположные стороны ядерной сделки шаг за шагом - США напрямую, европейские страны косвенно - нарушали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

"В той степени, в которой они будут двигаться в направлении нарушения СВПД, мы в том же направлении и ответим. Если они сократят свои обязательства, мы также сократим, но если они вернутся к исполнению взятых обязательств, мы сделаем то же", - сказал Велаяти, чьи слова опубликованы на официальном сайте лидера Ирана Али Хаменеи.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.