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РИА Новости

Иран ответит симметрично на нарушение СВПД участниками сделки

Вчера, 17:36
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© AP Photo / Ebrahim NorooziCоветник по международным вопросам духовного лидера исламской революции в Иране Али Акбар Велаяти
Cоветник по международным вопросам духовного лидера исламской революции в Иране Али Акбар Велаяти
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Иран будет отвечать на нарушения СВПД в той степени, в которой стороны сделки будут нарушать ее, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
По его словам, Иран не будет первым предпринимать каких-либо шагов, если только другие стороны договоренности не сделают этого. Он отметил, что до сих пор противоположные стороны ядерной сделки шаг за шагом - США напрямую, европейские страны косвенно - нарушали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
"В той степени, в которой они будут двигаться в направлении нарушения СВПД, мы в том же направлении и ответим. Если они сократят свои обязательства, мы также сократим, но если они вернутся к исполнению взятых обязательств, мы сделаем то же", - сказал Велаяти, чьи слова опубликованы на официальном сайте лидера Ирана Али Хаменеи.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Али Акбар ВелаятиАли ХаменеиИранВ мире
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